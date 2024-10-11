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ПОЛІТИКА

росію попередили: Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург

Денис Молотов
Денис Молотов
росію попередили: Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург

росію попередили, якщо російські війська перетнуть кордон з країнами Балтії, – буде «миттєва відповідь». Таку заяву зробив начальник Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчак під час конференції Defending Baltics. Про це повідомляє видання Bild у п’ятницю, 11 жовтня.

На конференції учасники розглянули можливі сценарії розвитку подій, якщо війна в Україні піде за негативним сценарієм та росія вирішить продовжити свою агресивну імперіалістичну політику щодо Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Раймунд Анджейчак висловив упевненість, що війна в Україні надає країнам Заходу «кілька років» для підготовки.

📢 «Якщо росія переможе в Україні, ми матимемо одну російську дивізію у Львові, одну в Бресті і одну в Гродно», – зазначив він.

Анджейчак також підкреслив, що у разі перетину російськими загарбниками кордону Литви буде «негайна відповідь».

📢 «Не першого дня, а в першу хвилину. Ми вдаримо по всіх стратегічних об’єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург», – запевнив він.

Начальник польського Генштабу наголосив, що Європа має «взяти ініціативу у свої руки» та чітко дати зрозуміти росії, що будь-яка атака на Польщу чи країни Балтії стане початком серйозного й тотального протистояння. Він вважає, що тільки такий рішучий підхід може стримати москву від подальшої агресії.

Задля цього Польща наразі закуповує 800 ракет з дальністю до 900 кілометрів, які можуть та будуть застосовані у разі варварської агресії з боку росії.

📢 «Ми повинні бути в змозі завдати удару у відповідь негайно самі, не чекаючи рішення в деяких столицях НАТО про те, чи варто задіяти ст. 5», – заявив командувач литовської армії Раймундас Вайкшнорас.

Нагадаємо, в НАТО вважають, що росія вже перейшла «червону лінію», розв’язавши війну проти України. У зв’язку з цим наша країна має повне право на самозахист, включаючи використання далекобійної зброї.

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