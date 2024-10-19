Субота, 19 Жовтня, 2024
6.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИКРИМІНАЛРосіянин у Києві займався масовим продажем наркотичних речовин
КРИМІНАЛ

Росіянин у Києві займався масовим продажем наркотичних речовин

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіянин у Києві займався масовим продажем наркотичних речовин

У Києві затримано 29-річного громадянина російської федерації, у якого виявили значну кількість наркотичних речовин, включаючи амфетамін, психотропи PVP та канабіс. Про це повідомила столична прокуратура.

📢 «У чоловіка вилучили 26 згортків з психотропною речовиною – PVP, яку він мав намір збути шляхом розкладання закладок. Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання знайшли та вилучили 1,2 кг канабісу, близько 1,5 кг амфетаміну, близько 100 г PVP», – зазначається в офіційному повідомленні.

Загалом вага вилучених наркотичних речовин приблизно 3 кг, а їхня вартість на чорному ринку оцінюється в близько 1 мільйона гривень.

Чоловікові оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту в великих обсягах. Йому загрожує тюремне ув’язнення на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Це не перший випадок у столиці. Нещодавно в Києві був затриманий наркодилер із Черкас, який перевозив “товар” на суму 8 мільйонів гривень для розміщення гуртових закладок (майстерклади).

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що правоохоронні органи висунули підозру чинній народній депутатці у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень.

 

Попередня стаття
Фейк: Щонайменше 60% іноземців, які воювали за ЗСУ, повертаються додому інвалідами – інфографіка
Наступна стаття
Блогерам та ЗМІ загрожують кримінальні справи за поширення фейків щодо мобілізації: що треба знати
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Запросити Україну до НАТО вже готові США – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Ганна Шевчук встановила новий рекорд України зі спортивної ходьби

СПОРТ

Російські загарбники продовжують знищувати місто Куп’янськ

ВІЙНА

В Санкт-Петербурзі на росії без електрики сотні будинків після атаки БпЛА

ВІЙНА

Блогерам та ЗМІ загрожують кримінальні справи за поширення фейків щодо мобілізації: що треба знати

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Щонайменше 60% іноземців, які воювали за ЗСУ, повертаються додому інвалідами – інфографіка

СТОПФЕЙК

У КМВА повідомили про наслідки повітряної атаки рф на Київ

ВЛАДА

Аварійні відключення на тлі атаки рф дронами у двох областях, енергосистема збалансована, але варто економити – Міненерго

ПОДІЇ

Олена Шуляк: Повернення громадян в Україну після перемоги – стратегічний пріоритет для держави

СУСПІЛЬСТВО

На фронті за минулу добу зафіксували 202 боєзіткнення – Генштаб

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ