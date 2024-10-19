Росіянин у Києві займався масовим продажем наркотичних речовин

У Києві затримано 29-річного громадянина російської федерації, у якого виявили значну кількість наркотичних речовин, включаючи амфетамін, психотропи PVP та канабіс. Про це повідомила столична прокуратура.

📢 «У чоловіка вилучили 26 згортків з психотропною речовиною – PVP, яку він мав намір збути шляхом розкладання закладок. Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання знайшли та вилучили 1,2 кг канабісу, близько 1,5 кг амфетаміну, близько 100 г PVP», – зазначається в офіційному повідомленні.

Загалом вага вилучених наркотичних речовин приблизно 3 кг, а їхня вартість на чорному ринку оцінюється в близько 1 мільйона гривень.

Чоловікові оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту в великих обсягах. Йому загрожує тюремне ув’язнення на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Це не перший випадок у столиці. Нещодавно в Києві був затриманий наркодилер із Черкас, який перевозив “товар” на суму 8 мільйонів гривень для розміщення гуртових закладок (майстерклади).

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☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що правоохоронні органи висунули підозру чинній народній депутатці у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень.