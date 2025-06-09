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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, постраждали двоє людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, постраждали двоє людей

Російські окупаційні війська 9 червня здійснили авіаудар по Запоріжжю з використанням керованих авіабомб (КАБ). Про наслідки атаки повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram.

За словами посадовця, внаслідок удару зруйновано щонайменше сім приватних осель, ще десятки будинків зазнали серйозних пошкоджень. Також пошкоджена інфраструктура – зокрема газопровід.

📢 «Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки – пошкоджені. Понівечена труба газопостачання», – написав Федоров.

☝️ Першою відомою постраждалою стала 73-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Згодом з’явилася інформація про ще одну поранену жінку — її стан також тяжкий.

📢 «Ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні», — повідомив очільник області.

Цей удар став частиною масованої атаки рф, яка сьогодні охопила різні регіони України.

Загалом протягом доби країна-агресор запустила рекордну кількість – 499 ракет і дронів. Українські сили протиповітряної оборони змогли збити 479 повітряних цілей, серед яких чотири надзвукові ракети типу «Кинджал».

☝️ Також нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують масовані обстріли Донецької області. У суботу, 7 червня, внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше троє людей, ще одна людина зазнала поранень.

📢 «Закликаю всіх мешканців бути відповідальними та своєчасно евакуюватися. Ворог щодня нищить цивільну інфраструктуру та вбиває мирних жителів», — звернувся очільник Донецької ОВА до мешканців регіону.

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