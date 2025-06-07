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Атаки рф на Донеччині: троє загиблих, ще одна людина поранена

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаки рф на Донеччині: троє загиблих, ще одна людина поранена

Російські окупаційні війська продовжують масовані обстріли Донецької області. У суботу, 7 червня, внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше троє людей, ще одна людина зазнала поранень. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

☝️За його словами:

  • У селі Яблунівка Іллінівської громади загинули двоє людей, пошкоджено два житлових будинки.
  • У Костянтинівці загинула жінка.
  • У Покровську поранення отримав місцевий житель — там FPV-дроном зруйновано господарську споруду.
  • Також вдалося підтвердити загибель жительки Рубців Лиманської громади під час попереднього обстрілу.

📢 «Закликаю всіх мешканців бути відповідальними та своєчасно евакуюватися. Ворог щодня нищить цивільну інфраструктуру та вбиває мирних жителів», — звернувся Філашкін до мешканців регіону.

🚒 У ДСНС також повідомили, що внаслідок атаки ворожого дрона постраждала пожежно-рятувальна частина в Родинському. Через удар виникла пожежа, однак особовий склад не постраждав — рятувальники перебували в укритті.

👉 Нагадаємо, тієї ж ночі Харків також зазнав масованої атаки російських дронів. За попередніми даними:

  • Пошкоджено 18 багатоквартирних будинків і 13 приватних осель;
  • Загинули троє людей, ще понад 20 отримали поранення;
  • Під завалами одного з підприємств можуть залишатися до шести працівників.
  • Аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи у житловій 9-поверхівці завершені. Проведено демонтаж залізобетонних плит об’ємом 6 м³ та прибирання будівельного сміття у вигляді уламків бетонних плит об’ємом 6 м³. Від ДСНС було залучено 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.

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