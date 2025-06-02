росія вдарила по Україні дронами та «Іскандерами»: є поранені діти

У ніч проти 2 червня росія здійснила чергову повітряну атаку — було застосовано десятки ударних дронів типу «Shahed» та ракети з комплексу «Іскандер». Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook, ворог використав:

80 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів;

типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів; 3 балістичні ракети Іскандер-М / KN-23;

Іскандер-М / KN-23; 1 крилату ракету Іскандер-К.

☝️Основні напрямки повітряного удару: Харківська, Чернігівська, Донецька та Херсонська області.

📢 «Станом на 8:30 силами ППО знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника», — йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил.

📌 З них:

15 ворожих БпЛА було знищено вогневими засобами;

було знищено вогневими засобами; 37 дронів — подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) або втрачено локаційно.

До відбиття повітряного нападу залучались:

винищувальна авіація ;

; зенітні ракетні війська ;

; підрозділи РЕБ та БпЛА ;

; мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

📌 Ворог бив дронами по Україні та ракетами у 12 локаціях.

👉 На Миколаївщині, згідно з наявною інформацією, двоє людей отримали поранення внаслідок удару FPV-дронами по території Куцурубської громади.

👉 На Херсонщині у Комишанах від атаки російського дрона постраждали двоє дітей.