Росія атакувала Україну 97 БпЛА «Shahed»: знищено 57 дронів

У ніч проти середи, 16 квітня, росія атакувала Україну ударними дронами типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Загалом зафіксовано запуск 97 ударних БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник здійснив повітряну атаку з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з аеродрому Чауда на території тимчасово окупованого Криму.

Відбиття масштабного повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи.

📢 «Станом на 9:30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

⚠️ Внаслідок чергової атаки російських дронів постраждали регіони Сумщини, Одещини, Дніпропетровщини, Київщини та Полтавщини. Наслідки уточнюються.

☝️ Нагадаємо, що у ніч на середу російські безпілотники атакували Одесу. Ворог ударив по приватному сектору: було пошкоджено житлові будинки та складські приміщення.

📌 Також у суботу вранці, близько 6:30, російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, спричинивши загибель мирного мешканця та поранення щонайменше семи людей. Під вогонь потрапили об’єкти соціальної інфраструктури та житлові багатоповерхівки.

Після перших влучань на місце прибули рятувальники, комунальники та соціальні працівники, але окупанти відкрили по них вогонь з артилерії. Через це подальшу ліквідацію наслідків тимчасово відклали.