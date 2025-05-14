Четвер, 15 Травня, 2025
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Росія атакувала Україну 145 БпЛА: більшість знищено

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Україну 145 БпЛА: більшість знищено

У ніч з 13 на 14 травня рф здійснила чергову масштабну повітряну атаку по території України. Ворог застосував балістичну ракету та 145 ударних БпЛА різних типів. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, українська ППО успішно збила 80 російських безпілотників, ще 42 дрони-імітатори було локаційно втрачено – без завдання шкоди.

💥 Атака розпочалась 13 травня близько 19:30. З окупованого Криму було запущено ракету «Іскандер-М» або «KN-23», а також ударні дрони типу «Shahed» і дрони-імітації з територій рф. Зокрема, з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталового, Міллерового та Приморсько-Ахтарська.

Відбиттям атаки займались авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ) та фахівці радіоелектронної боротьби (РЕБ). За словами Повітряних сил, основні райони ураження – схід, північ, центр та захід України.

Росія атакувала Україну 145 БпЛА: більшість знищеноНаслідки повітряного нападу зафіксовані у п’яти областях – Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій та Кіровоградській.

📢 «Станом на 09:00 14 травня було підтверджено збиття 80 ударних БпЛА. Ще 42 дрони-імітації були втрачено на маршрутах, без наслідків для цивільної інфраструктури», – зазначили в Повітряних силах.

📌 Напередодні, в ніч на 13 травня, рф також атакувала Україну ударними дронами типу «Shahed», однак масштаб був меншим – тоді запустили 10 БпЛА з Приморсько-Ахтарська. Усі були успішно збиті.

☝️ Нагадаємо, що внаслідок атаки 14 травня на Харківщині постраждали троє мирних мешканців, коли дрон влучив у житлові будинки села Олександрівка.

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