Росіяни обстріляли Нікополь: загинули двоє чоловіків, п’ятеро поранених

У четвер, 17 квітня, в результаті чергового артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ загинули двоє мирних жителів Нікополя. Про це повідомив у Телеграм керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

📢 «У Нікополі загинули двоє чоловіків — 56 та 61 років. Росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані», — зазначив Лисак.

Унаслідок атаки на місці обстрілу виникла пожежа. Вогнем і вибухами пошкоджено цивільну інфраструктуру — магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі та автобусну зупинку. Рятувальні служби оперативно прибули на місце і ліквідували пожежу.

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☝️ Нагадаємо, напередодні, ввечері, російські війська атакували Дніпро за допомогою ударних дронів-камікадзе типу «Шахед». Внаслідок цієї атаки загинули троє людей, ще 28 отримали поранення.

📌 Також раніше стало відомо, що у ніч проти середи, 16 квітня, війська рф здійснили атаку дронами на Полтавську область. У результаті роботи протиповітряної оборони уламки ворожих безпілотників пошкодили лінію електропередач на території Решетилівської громади.