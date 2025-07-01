Рішення Трампа щодо USAID загрожує мільйонам життів – ЗМІ

Понад 14 мільйонам людей загрожує передчасна смерть до 2030 року внаслідок скорочення фінансування USAID, ініційованого адміністрацією Дональда Трампа. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в авторитетному британському медичному журналі The Lancet.

📊 За даними дослідників, за останні 20 років саме програми, підтримані Агентством США з міжнародного розвитку, спричинили запобігання 91 мільйону смертей у світі. Зокрема, – 30 мільйонам дитячих смертей. Проте тепер, через різке скорочення фінансування USAID, ситуація може кардинально змінитися.

📢 «Наші прогнози показують, що якщо обмеження, запроваджені в першій половині 2025 року, не буде скасовано, то до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей. Їх ще реально уникнути», — попереджають автори дослідження.

📌 Згідно з оцінками, наслідки можуть включати:

понад 14 мільйонів смертей загалом ;

; близько 4,5 мільйона смертей серед дітей до 5 років.

Попри те, що США лишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги, забезпечуючи 38% усіх внесків до системи ООН, ситуація з внутрішньою політикою впливає на їхню зовнішню підтримку. У 2024 році США виділили 61 мільярд доларів на міжнародну допомогу, і понад половину цих коштів — через USAID.

☝️ Нагадаємо, 3 лютого президент Дональд Трамп призначив сенатора Марко Рубіо тимчасовим адміністратором USAID. Перед цим глава Білого дому підписав указ про замороження програм зовнішньої допомоги на 90 днів. Тоді наголошувалось, що це необхідно для оцінки їх відповідності «пріоритетам адміністрації».

Також президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про діяльність Агентства з міжнародного розвитку USAID, звинувативши структуру у “небаченому рівні корупції”.