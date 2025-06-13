Рада з нацбезпеки США скликає засідання через удари Ізраїлю по Ірану

У п’ятницю, 13 червня, Рада національної безпеки США проведе екстрене засідання на тлі авіаударів Ізраїлю по об’єктах ядерної програми Ірану та загрозі від Тегерана. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Зустріч за участі президента Дональда Трампа відбудеться об 11-й годині ранку за місцевим часом, що відповідає вечірньому часу у Києві.

☝️ За інформацією ЗМІ, американські військові на Близькому Сході почали підготовку до різних сценаріїв, включно з можливістю евакуації громадян США з регіону.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав масованих авіаударів по території Ірану. ЦАХАЛ вразив ядерні та військові об’єкти у Тегерані та інших містах країни. В результаті п’яти хвиль атак було випущено сотні ракет.

📢 Існують повідомлення про ймовірну ліквідацію іранського військового керівника Мохаммада Багері.

Армія оборони Ізраїлю пояснила, що операція була розпочата через прискорення Іраном розробки ядерної зброї. За даними ЦАХАЛ, Тегеран має достатній запас збагаченого урану, щоб створити близько 15 ядерних бомб за кілька днів.

👉 Також повідомлялось, що Ісламська Республіка Іран готується до рішучої відповіді на ракетні удари, завдані Ізраїлем. Відповідну заяву зробив речник Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі, якого цитує державне агентство IRNA у п’ятницю, 13 червня. За словами Шекарчі, під час останніх атак було уражено цивільні об’єкти. Іранські військові наразі перебувають у стані повної бойової готовності.