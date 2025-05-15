путіна звинуватили у зриві переговорів з Україною

Впливові європейські лідери дипломатії поклали відповідальність за зрив переговорів з Україною на російського диктатора володимира путіна. Він, за їх словами, навмисно блокує прогрес задля затягування війни. Про це повідомляє Bloomberg.

📢 «Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить у цьому знущанні те, чим воно є, і зробить правильні висновки», — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи призначення москвою делегації низького рівня на зустріч у Стамбулі. За його словами, кремль намагається «виграти час» та уникає реального діалогу.

Подібну позицію озвучив і глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль. Він наголосив, що Україна демонструє готовність до переговорів, у той час, як росія прагне продовження війни.

📢 «Єдиний порожній стілець — російський», — підкреслив Вадефуль, вимагаючи, щоб москва направила делегацію, яка відповідала б серйозності ситуації. У разі відсутності такої волі ЄС і США, за його словами, можуть ініціювати новий пакет санкцій проти росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також вказав, що російська делегація у Туреччині складається з представників нижчого рівня, що свідчить про відсутність реальної зацікавленості в мирному врегулюванні.

☝️ США, своєю чергою, демонструють більш стриманий підхід. Державний секретар Марко Рубіо, який перебуває на переговорах НАТО в Анталії, запевнив, що Вашингтон «відкритий до конструктивного підходу і готовий допомогти припинити конфлікт».

📢 «Подивимося, що станеться в найближчі пару днів… Ми хочемо побачити прогрес», — зазначив він.

Очікується, що Рубіо приєднається до американських спецпредставників Стіва Віткоффа і Кейта Келлога у Стамбулі 16 травня.

На тлі очікуваної зустрічі до Стамбулу вже прибула делегація рф під головуванням помічника путіна – володимира мединського. Серед її учасників — заступники міністрів та маловідомі експерти.

📌 Як раніше повідомив речник кремля дмитро пєсков, переговори, що заплановані в Стамбулі, відбудуться без участі самого путіна.

☝️ Також раніше стало відомо, що Трамп під час виступу у Досі заявив, що російський диктатор володимир путін не вирушив до Стамбула на переговори з Україною, оскільки не очікував на участь самого Трампа.