П’ятниця, 16 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

путіна звинуватили у зриві переговорів з Україною

Денис Молотов
Денис Молотов
путіна звинуватили у зриві переговорів з Україною

Впливові європейські лідери дипломатії поклали відповідальність за зрив переговорів з Україною на російського диктатора володимира путіна. Він, за їх словами, навмисно блокує прогрес задля затягування війни. Про це повідомляє Bloomberg.

📢 «Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить у цьому знущанні те, чим воно є, і зробить правильні висновки», — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи призначення москвою делегації низького рівня на зустріч у Стамбулі. За його словами, кремль намагається «виграти час» та уникає реального діалогу.

Подібну позицію озвучив і глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль. Він наголосив, що Україна демонструє готовність до переговорів, у той час, як росія прагне продовження війни.

📢 «Єдиний порожній стілець — російський», — підкреслив Вадефуль, вимагаючи, щоб москва направила делегацію, яка відповідала б серйозності ситуації. У разі відсутності такої волі ЄС і США, за його словами, можуть ініціювати новий пакет санкцій проти росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також вказав, що російська делегація у Туреччині складається з представників нижчого рівня, що свідчить про відсутність реальної зацікавленості в мирному врегулюванні.

☝️ США, своєю чергою, демонструють більш стриманий підхід. Державний секретар Марко Рубіо, який перебуває на переговорах НАТО в Анталії, запевнив, що Вашингтон «відкритий до конструктивного підходу і готовий допомогти припинити конфлікт».

📢 «Подивимося, що станеться в найближчі пару днів… Ми хочемо побачити прогрес», — зазначив він.

Очікується, що Рубіо приєднається до американських спецпредставників Стіва Віткоффа і Кейта Келлога у Стамбулі 16 травня.

На тлі очікуваної зустрічі до Стамбулу вже прибула делегація рф під головуванням помічника путіна – володимира мединського. Серед її учасників — заступники міністрів та маловідомі експерти.

📌 Як раніше повідомив речник кремля дмитро пєсков, переговори, що заплановані в Стамбулі, відбудуться без участі самого путіна.

☝️ Також раніше стало відомо, що Трамп під час виступу у Досі заявив, що російський диктатор володимир путін не вирушив до Стамбула на переговори з Україною, оскільки не очікував на участь самого Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

117 боєзіткнень на фронті: окупанти скинули 65 КАБів та запустили понад 1,1 тис. дронів

ПОДІЇ

Кількість ВПО у світі через конфлікти, бідність та клімат перетнула позначку у 80 млн

ВПО

Німеччина та ЄС готують нові санкції проти росії — Мерц

ПОЛІТИКА

Запорізька АЕС вже понад тиждень працює на одній лінії живлення — МАГАТЕ

ВІЙНА

Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених

СУСПІЛЬСТВО

Десять дронів і масштабна пожежа: нічна атака на Сумщині

ВІЙНА

Україна приєдналася до першої у світі міжнародної конвенції щодо ШІ

ТЕХНОЛОГІЇ

Генштаб: понад половина боїв сьогодні – на двох напрямках

ВІЙНА

Катар передає літак США: прем’єр Аль Тані пояснив суть угоди

ПОЛІТИКА

Українська розвідка вперше представила бойові морські дрони Magura

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип