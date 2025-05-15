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Трамп заявив, що путін не поїде до Стамбула без нього

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що путін не поїде до Стамбула без нього

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед бізнес-спільнотою у столиці Катару Досі заявив, що російський диктатор володимир путін не вирушив до Стамбула на переговори з Україною, оскільки не очікував на участь самого Трампа. Про це стало відомо у четвер, 15 травня, повідомляє телеканал Fox News. Відео з виступом американського лідера поширюють інформаційні Telegram-канали.

📢 «Ні… Навіщо йому (путіну – ред.) їхати, якщо мене там не буде? Адже я не збирався їхати. Я не планував. Я б, звісно, ​​поїхав, але не планував. Я сказав: не думаю, що він поїде, якщо мене не буде там. І так і вийшло… але я не думав, що для путіна взагалі можна їхати без моєї присутності», — заявив Трамп.

☝️ Президент США висловив надію, що «росія та Україна зможуть чогось досягти» в межах переговорного процесу. Він також додав, що може приїхати до Туреччини 16 травня, якщо це буде доречно для переговорів.

📌 Тим часом кремль офіційно підтвердив склад російської делегації, яка представлятиме країну на переговорах зі стороною України в Стамбулі 15 травня. Делегацію очолив Володимир Мединський, помічник путіна, який вже виконував цю функцію у 2022 році під час попередніх переговорів у Туреччині.

Наразі в Туреччині перебуває шостий президент України Володимир Зеленський, який має заплановану зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Обидва президенти потенційно могли приєднатися до переговорного процесу за участі володимира путіна, якби той погодився особисто прибути до Стамбула.

☝️ Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп ускладнив, а можливо й поставив під загрозу європейські зусилля щодо запровадження нових санкцій проти кремля. В той момент, коли закликав Україну «негайно почати переговори» з росією.

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