Трамп заявив, що путін не поїде до Стамбула без нього

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед бізнес-спільнотою у столиці Катару Досі заявив, що російський диктатор володимир путін не вирушив до Стамбула на переговори з Україною, оскільки не очікував на участь самого Трампа. Про це стало відомо у четвер, 15 травня, повідомляє телеканал Fox News. Відео з виступом американського лідера поширюють інформаційні Telegram-канали.

📢 «Ні… Навіщо йому (путіну – ред.) їхати, якщо мене там не буде? Адже я не збирався їхати. Я не планував. Я б, звісно, ​​поїхав, але не планував. Я сказав: не думаю, що він поїде, якщо мене не буде там. І так і вийшло… але я не думав, що для путіна взагалі можна їхати без моєї присутності», — заявив Трамп.

☝️ Президент США висловив надію, що «росія та Україна зможуть чогось досягти» в межах переговорного процесу. Він також додав, що може приїхати до Туреччини 16 травня, якщо це буде доречно для переговорів.

📌 Тим часом кремль офіційно підтвердив склад російської делегації, яка представлятиме країну на переговорах зі стороною України в Стамбулі 15 травня. Делегацію очолив Володимир Мединський, помічник путіна, який вже виконував цю функцію у 2022 році під час попередніх переговорів у Туреччині.

Наразі в Туреччині перебуває шостий президент України Володимир Зеленський, який має заплановану зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Обидва президенти потенційно могли приєднатися до переговорного процесу за участі володимира путіна, якби той погодився особисто прибути до Стамбула.

☝️ Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп ускладнив, а можливо й поставив під загрозу європейські зусилля щодо запровадження нових санкцій проти кремля. В той момент, коли закликав Україну «негайно почати переговори» з росією.