путін мріє захопити Україну, але натрапить на труднощі – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін прагне захопити всю територію України. Проте, реалізувати такий задум йому буде надзвичайно складно. Про це Трамп повідомив в інтерв’ю програмі Finnerty.

☝️ За словами Трампа, хоча США й готуються до введення нових санкцій проти росії, путін «вже знає як їх обходити та уникати».

📢 «Він, очевидно, міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося… Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все. Думаю, йому буде дуже важко це зробити», — заявив експрезидент США.

Трамп також поділився здивуванням з приводу того, що між ним і путіним раніше були, як він зазначив, «добрі розмови», які могли б завершити конфлікт:

📢 «Ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби», — згадав політик.

Трамп заявив, що в нього з Путіним було багато “добрих розмов” pic.twitter.com/UxCV8zPgG9 — Максим (@lipcansmaks1) August 2, 2025

Раніше Дональд Трамп заявляв, що переговори з диктатором путіним можуть розпочатися ще до завершення умовного терміну (дедалайну в 10 днів).

👉 Нагадаємо, виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі повідомив, що Трамп має намір добитися припинення війни росії проти України до 8 серпня.

Також президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 1 серпня, виступив із гострою критикою на адресу кремля. Він знову заявив про високу ймовірність введення руйнівних санкцій проти росії у разі відсутності домовленостей щодо України.