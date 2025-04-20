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Проти «режиму Трампа»: у США спалахнули масові протести

Денис Молотов
Денис Молотов
Проти «режиму Трампа»: у США спалахнули масові протести

У суботу, 19 квітня, по всій території Сполучених Штатів Америки відбулися масові протести проти політики чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє агенція Associated Press. Акції протесту охопили Вашингтон, Нью-Йорк, Массачусетс та низку інших американських міст.

За даними журналістів, протестувальники вийшли на вулиці, висловлюючи стурбованість загрозою демократичним інституціям, спробами звільнити тисячі держслужбовців і скоротити федеральні агентства.

⚠️ Окрему увагу учасники акцій приділили мільярдеру Ілону Маску, який є радником Трампа та відіграє ключову роль у реалізації політики скорочення урядових програм. Протести були анонсовані також поблизу автосалонів Tesla.

Організатори мітингів звинувачують Дональда Трампа у порушеннях цивільних прав та основ конституційного ладу. Серед закидів – спроби масової депортації іммігрантів, згортання соціального захисту та радикальна оптимізація державного апарату.

📢 Житель Бостона Джордж Брайант, який долучився до мітингу в Конкорді, штат Массачусетс, заявив: «Я стурбований тим, що Трамп створює в Америці поліцейську державу», – і підняв плакат із написом: «Фашистський режим Трампа має піти негайно!»

У столиці США, Вашингтоні, мітингувальники зібралися під стінами Білого дому. Один із них, Боб Фасік, заявив, що він вийшов на протест через загрозу конституційним правам, програмам соціального забезпечення і федеральним системам захисту населення.

📢 «Я не можу мовчати, коли руйнуються засади демократії. Ми маємо боротися за наші права та за наші програми соціального захисту», — наголосив він.

На Манхеттені протестувальники влаштували акцію проти політики адміністрації щодо депортації іммігрантів, які, за словами учасників, «є частиною американської мозаїки».

☝️ Нагадаємо, що 5 квітня у США вже проходили масштабні акції, які охопили Вашингтон та інші великі міста країни. Тоді протестувальники вийшли на вулиці через незгоду з позицією Дональда Трампа в питаннях імміграції, освіти, тарифної політики та діяльності Ілона Маска в Департаменті ефективності (DOGE).

📌 Також раніше стало відомо, що США готові розглянути можливість визнання контролю росії над Кримом у межах «ширшої» мирної угоди. Вона, нібито, має на меті завершення війни в Україні. Про це в п’ятницю, 18 квітня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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