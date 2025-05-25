Прокопенко: серед тисячі звільнених полонених немає жодного азовця

Після обміну полоненими, який відбувся 25 травня у форматі 1000 на 1000 між Україною та росією, командир 12-ї бригади Нацгвардії «Азов», полковник Денис Прокопенко (позивний «Редіс») заявив, що серед звільнених українських військовослужбовців не було жодного бійця його підрозділу.

📢 «Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців», — написав Прокопенко у своєму зверненні.

Полковник вважає ситуацію принизливою і такою, що глумиться над тими, хто вже четвертий рік перебуває в російському полоні у вкрай жорстоких умовах. Він також висловив співчуття до родичів і побратимів полонених, які, за його словами, знову залишилися без відповіді.

📢 «Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування», — наголосив він.

Прокопенко нагадав, що лише кілька днів тому країна вшановувала третю річницю виходу захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь». На тлі цього з’явилася надія, що в межах анонсованого обміну будуть і представники його бригади. Однак, очікування не виправдалися.

Він також заперечив поширену тезу, що росіяни просто не хочуть віддавати азовців, вважаючи це єдиною причиною їхньої постійної відсутності у списках на обмін. За словами Прокопенка, це не відповідає дійсності, оскільки частина бійців уже була повернута раніше.

📢 «Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів — це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці Азову не повернулися б з полону. Причина в іншому», — заявив командир.

На його думку, слід кардинально змінити механізм ведення перемовин щодо обміну, оскільки нинішня тактика вичерпала себе.

📢 «Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату — безумство. Необхідно змінювати тактику», — підкреслив він.

У своєму зверненні Прокопенко запропонував альтернативний підхід — обмінювати полонених не на звичайних солдатів, а на людей, які становлять більшу цінність для росії. Він, зокрема, згадав про агентів російських спецслужб і представників Московського патріархату, які, за його словами, діють на користь ворога.

📢 «Україна забита російською агентурою під саму зав’язку — про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими рф засипає землі України», — наголосив він.

🔻 Крім того, Прокопенко поставив під сумнів реальну зацікавленість влади у поверненні азовців. Оскільки, на його думку, процесами обміну полоненими протягом чотирьох років займаються ті самі особи, і результат не змінюється.

📢 «Не вірю в зацікавленість влади в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди», — підсумував полковник.

☝️ Нагадаємо, що 25 травня відбувся вже третій великий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000. За даними української сторони, додому повернулися 303 захисники.