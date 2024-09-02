Президент Тайваню пропонує Китаю відібрати історичні землі в рф

Президент Тайваню Лай Чін Те заявив, що якщо Китай справді претендує на Тайвань через питання територіальної цілісності, то тоді КНР має також повернути собі землі на Далекому Сході, які росія отримала в результаті Айгунського договору в 19-му столітті. Про це повідомляє Reuters у понеділок, 2 вересня.

📢 «Китай також має вимагати від росії своїх “історичних” земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані росією землі, підписані за Айгунським договором? росія зараз перебуває в найслабшому стані», – підкреслив президент Лай Чін Те.

Він наголосив, що відсутність дій Китаю в цьому напрямку свідчить про те, що претензії Пекіна на Тайвань пов’язані не стільки з територіальною цілісністю, скільки з бажанням анексувати острів.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території та не одноразово наголошує на можливість застосування сили, щоб встановити свій контроль над островом.

Водночас уряд Тайваню відкидає ці заяви, підкреслюючи, що лише самі жителі острова можуть вирішувати його майбутнє.

Раніше повідомлялося, що Тайвань, який стикається з військовими погрозами з боку Китаю, активно працює над покращенням своєї обороноздатності. Тайвань активно модернізує підготовку резервістів та формує максимально велику та професійну армію.

Крім того, Китай вже заявляв про намір «рішуче» діяти проти будь-яких спроб незалежності Тайваню, пригрозивши «розчавити» такі амбіції.

👉 Нагадаємо, що Китай назвав санкції США проти своїх суб’єктів через війну в Україні “незаконними та односторонніми” та “не заснованими на фактах” у коментарях у вівторок перед прибуттям радника з національної безпеки Білого дому Джейка Саллівана до Пекіна для багатоденних переговорів на високому рівні.