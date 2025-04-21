«Працівники ТЦК» позбавили волі людину на Одещині

Псевдовійськові в Одесі опинилися в центрі кримінального провадження — троє молодиків у військовій формі зупинили велосипедиста поблизу Чорноморська, представившись працівниками територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Після цього почали вимагати документи та застосували фізичну силу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як з’ясували правоохоронці, інцидент стався на дорозі неподалік від Чорноморська. Троє чоловіків, одягнених у військову форму, перекрили дорогу велосипедисту власним автомобілем та представилися службовцями ТЦК та СП.

📢 «Представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й почали вимагати у 41-річного чоловіка документи. Свої дії супроводжували побиттям», — йдеться у повідомленні поліції.

Потерпілий, 41-річний місцевий мешканець, встиг зателефонувати на 102. Співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 оперативно встановили його місцеперебування.

Правоохоронці виявили, що жоден із фігурантів не має жодного відношення до територіального центру комплектування. Вони виявилися представниками громадської організації, яка, як підкреслюють в поліції, «не наділена владними повноваженнями для здійснення мобілізаційних заходів».

Під час слідчих дій у зловмисників вилучили автомобіль, у якому вони утримували чоловіка, посвідчення організації та інші речові докази.

📢 «Поліцейські вилучили у фігурантів автомобіль, у якому вони утримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства. Зловмисниками виявились жителі Одеси та Одеського району віком 22, 25 та 27 років», — зазначили в пресслужбі поліції.

Заступниця начальника слідчого відділення Ірина Яблонська повідомила, що всім трьом особам повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

📌 за ч. 1 ст. 353 ККУ — самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане з вчиненням суспільно небезпечних діянь за змовою групи осіб;

📌 за ч. 2 ст. 146 ККУ — незаконне позбавлення волі, вчинене групою осіб із завданням фізичних страждань.

❗ Фігурантам загрожує до п’яти років в’язниці.

☝️ Нагадаємо, що раніше в Кременчуці в територіальному центрі комплектування помер чоловік. Медики не виявили на тілі ушкоджень — причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність.

💢 Також у Кременчуці чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї по військовослужбовцю ТЦК та СП.