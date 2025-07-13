Позиція кремля щодо ядерної програми Ірану змінилася – ЗМІ

Диктатор на росії володимир путін змінив свою багаторічну позицію щодо ядерної програми Ірану. Тепер він, начебто, підтримує угоду, що передбачає повну відмову Ірану від збагачення урану. Про це у суботу, 12 липня, інформує Axios. Американське видання посилається на чотирьох західних чиновників — трьох європейських та одного з Ізраїлю.

☝️ За інформацією джерел, москва почала закликати Тегеран погодитися на принцип «нульового збагачення», чим фактично відмовилася від своєї традиційної підтримки іранського права на збагачення урану. Такий крок з боку кремля став несподіванкою для дипломатичних партнерів Ірану.

📌 Axios повідомляє, що путін озвучив нову позицію рф щодо іранської ядерної програми не лише у діалозі з іранськими посадовцями, а й під час особистих розмов із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, які відбулися минулого тижня.

Крім того, москва поінформувала Ізраїль про зміну позиції, чим викликала активне зацікавлення Тель-Авіва. Зокрема, в контексті останніх ударів, які США та Ізраїль нанесли по ключових об’єктах ядерної програми Ірану.

За даними джерел, хоча низка ядерних об’єктів Ірану була серйозно пошкоджена, значна частина запасів високозбагаченого урану залишилася неушкодженою, а реальний стан центрифуг досі залишається невідомим.

Тим часом президент США Дональд Трамп в черговий раз підтвердив намір укласти нову ядерну угоду з Іраном.