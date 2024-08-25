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Пожежна машина підірвалась на вибухівці біля Балаклії

Денис Молотов
Денис Молотов
Пожежна машина підірвалась на вибухівці біля Балаклії

У Харківській області пожежна спеціалізована машина натрапила на ворожий вибухонебезпечний предмет, що призвело до поранення двох рятувальників. Про це повідомили у ДСНС у суботу, 24 серпня.

Згідно з повідомленням, інцидент відбувся під час ліквідації лісової пожежі на деокупованій території неподалік міста Балаклія в Ізюмському районі.

📢 “Пожежна автоцистерна натрапила на вибухонебезпечний предмет, залишений ворогом. У результаті двоє рятувальників отримали поранення, їх було терміново доставлено до лікарні”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські окупанти завдали удару безпілотником по автомобілю медичного батальйону «Госпітальєри» у селищі Білий Колодязь. Внаслідок цієї атаки загинули двоє медиків, чоловік та жінка, які перебували в автомобілі.

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