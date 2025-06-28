Повідомляється про затримання довіреної особи Гусакова – ЗМІ

У межах розслідування щодо зловживань під час збору коштів на лікування Назарія Гусакова правоохоронці затримали його довірену особу. Про це стало відомо у п’ятницю, 27 червня, з повідомлення «Суспільного», яке посилається на джерела у правоохоронних органах.

За попередніми даними слідства, ця особа передала свою банківську картку Назарію Гусакову, яку той надалі використовував для акумулювання благодійних внесків. Саме через цей рахунок і могли відбуватися потенційні шахрайські операції з грошима, призначеними для медичної допомоги.

Під час проведення обшуків чоловік, який, за інформацією слідства, є довіреною особою фігуранта справи, вчинив активний опір. Як зазначається, він намагався втекти з місця події на автомобілі та під час спроби втечі здійснив наїзд на оперуповноваженого з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

📌 Внаслідок інциденту правоохоронець отримав травми, характер яких не уточнюється. Нападника одразу затримали, а транспортний засіб вилучили. Машину доправлено на арештмайданчик для подальшої перевірки.

📢 «Чоловіка затримано за опір поліції із застосуванням насильства», – йдеться в повідомленні джерела. Згідно з чинним законодавством, за вчинення насильства щодо представників правоохоронних органів затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Слідчі дії, під час яких відбулося затримання, проводилися у рамках масштабного кримінального провадження. Правоохоронці обшукують об’єкти у Києві та Львові, де розслідується ймовірне шахрайство, пов’язане зі збором благодійних внесків, на ім’я Назарія Гусакова.

Нагадаємо

📌 У фокусі розслідування – нецільове використання коштів, зібраних нібито на закупівлю наддорогого препарату для лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Серед каналів отримання коштів правоохоронці окремо вивчають рухи по банківських рахунках і криптовалютних гаманцях, пов’язаних із фігурантами справи.

Раніше Національна поліція офіційно відкрила кримінальне провадження за фактом ймовірного шахрайства під час збору грошей на користь Гусакова, який публічно заявляв про потребу в терміновому лікуванні за допомогою надзвичайно дорогого медичного засобу.

☝️ У зв’язку з резонансом довкола цієї справи, ситуація вийшла на найвищий рівень державної уваги. Шостий президент України Володимир Зеленський обговорив обставини цього розслідування з міністром внутрішніх справ.

📉 Суспільний резонанс довкола збору коштів, на ім’я Гусакова, лише посилюється. Триває перевірка усіх можливих схем, пов’язаних із використанням зібраних грошей не за призначенням.