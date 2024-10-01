Засуджено двох «керівників» підрозділів транспортних підприємств з Луганщини

На підставі матеріалів, зібраних Службою безпеки України (СБУ), засуджено ще двох колаборантів. Вони активно сприяли окупаційним силам у забезпеченні транспортного сполучення на території захопленої Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Один із засуджених — колишня керівниця станції «Старобільськ» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця». Після окупації вона свідомо почала співпрацювати з російськими загарбниками, ставши начальником станції «Старобєльськ» під управлінням так званого «ГУП лнр «Луганская железная дорога».

Вона не лише передала матеріальні ресурси «Укрзалізниці» окупантам, а й забезпечила стабільне функціонування станції, сприяючи транзиту російської військової техніки та особового складу окупаційних російських військ. До того ж вона допомагала транспортувати українське зерно залізницею до території росії.

Другий вирок був винесений колишньому начальнику Білокуракинської філії ДП «Луганський автодор». Він проігнорував наказ керівництва про припинення роботи підприємства та консервацію техніки. Натомість злочинець передав ворогу як рухоме, так і нерухоме майно підприємства.

Після цього він очолив філію «Белокуракинский райавтодор» в структурі так званого «ГУП лнр «Луганский автодор». Його діяльність полягала в тому, щоб забезпечити відновлення автодорожньої інфраструктури для покращення логістики, необхідної для доставки озброєнь ворога до зони бойових дій.

Суд визнав обох винними за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Злочинців було засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зловмисники перебувають у розшуку. Відлік терміну ув’язнення розпочнеться з моменту їх затримання.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами із Закарпаття за процесуальної підтримки обласних прокуратур.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ зібрала докази щодо ще трьох осіб – ворожих поплічників, які брали участь у незаконних виборах, організованих кремлем у вересні 2023 року. Вони увійшли до складу так званого «парламенту лнр».