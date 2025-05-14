Середа, 14 Травня, 2025
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Потенційно небезпечний астероїд пролетить поблизу Землі

Денис Молотов
Денис Молотов
Потенційно небезпечний астероїд пролетить поблизу Землі

У найближчу суботу, 24 травня, повз нашу планету пролетить астероїд 387746 (2003 MH4), діаметр якого сягає 366 метрів. Це небесне тіло класифікується як потенційно небезпечний астероїд, оскільки воно наблизиться до Землі на відстань 6 676 580 км. Про це повідомила Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

☝️ Відповідно до міжнародних критеріїв, астероїди вважаються потенційно небезпечними, якщо вони мають діаметр понад 150 метрів і проходять ближче ніж за 7,5 млн км від Землі. Астероїд 2003 MH4 відповідає обом цим умовам, хоча ризику зіткнення наразі не передбачається.

📢 «Попри те, що астероїд пролетить на безпечній відстані, вчені уважно відстежують його рух. Навіть віддалений вплив подібних космічних об’єктів може мати значні наслідки для планети», — зазначають фахівці NASA.

🛰️ Раніше повідомлялося, що телескоп Джеймса Вебба вперше зафіксував яскраві полярні сяйва на північному полюсі Юпітера, що також стало важливим кроком у вивченні динаміки космічних явищ у Сонячній системі.

☝️ Також нагадаємо, що астероїд 2023 KU наближався до Землі та пролетів поруч у п’ятницю, 11 квітня. Про це повідомляла Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), яка відстежує об’єкти, що наближаються до нашої планети. За оцінками науковців, астероїд 2023 KU має розмір приблизно 116,6 метра — це майже як стандартне футбольне поле. Попри вражаючі габарити, об’єкт не становив загрози для Землі.

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