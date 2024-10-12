Польща планує зупинити надання притулку для мігрантів – ЗМІ

Польща планує тимчасово призупинити дію права на надання притулку. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, якого цитує Bild у суботу, 12 жовтня. За словами Туска, цей крок стане частиною нової стратегії щодо міграції.

📢 «Я наполягатиму, щоб це рішення було визнано на рівні Європи», — підкреслив прем’єр Туск.

Виступаючи на партійній конференції Громадянської коаліції, Туск заявив, що влада повинна відновити повний контроль над тим, хто перетинає кордони Польщі та ЄС.

📢 «Ми зведемо до мінімуму нелегальну міграцію до нашої країни», — оголосив він.

Очікується, що новий жорсткий план щодо міграції буде представлений на засіданні кабінету міністрів на початку наступного тижня. Крім того, Туск висловив критику на адресу Брюсселя, заявивши, що Польща може не дотримуватися міграційної угоди ЄС, якщо це створюватиме загрозу безпеці країни.

Варто зазначити, що призупинення надання притулку стосуватиметься лише спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Вказується, що українські біженці, які тікають від війни, не зазнають впливу цього рішення.

👉 Нагадаємо, що Швеція має намір виплачувати мігрантам близько 34 тисяч доларів за добровільний виїзд з країни та повернення на батьківщину. Також Німеччина повертається до контролю на сухопутних кордонах через проблеми з міграцією.

📌 Раніше повідомлялось, що Польща та інші країни, що межують з Україною, “зобов’язані” збивати російські ракети. Саме ворожі цілі до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Це повинно відбуватись попри спротив НАТО, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Financial Times