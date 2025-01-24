Поіменно підтверджено вбитих на війні 90 тисяч росіян – ЗМІ

Журналістам та волонтерам вдалося за останні два тижні ідентифікувати 1964 нових імен російських військовослужбовців, які загинули під час загарбницької війни проти України. Як повідомляє BBC у п’ятницю, 24 січня, загальна кількість підтверджених загиблих окупантів досягла 90 019 росіян.

Вказується, що серед усіх загиблих 23% уклали контракти вже після початку бойових дій.

📢 «Для порівняння, до листопада 2023 року добровольці становили лише 14% від загального числа втрат. Середній вік загиблих у 2024 році, за уточненими даними, становив 36 років. Це більше, ніж у перші два роки війни», – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні найбільше загиблих російських загарбників зафіксовано серед мешканців Республіки Башкортостан – 3932 осіб.

📢 «Реальна кількість загиблих більша – це тільки ті, чиї імена ми змогли підтвердити за відкритими джерелами», – зазначається у матеріалі.

За даними журналістів, понад половина росіян, які загинули на війні, не мали жодного військового досвіду до початку вторгнення. Зокрема, 17% ідентифікованих втрат становлять ув’язнені, які обрали участь у війні замість відбування покарання. Ще 12% загиблих – це мобілізовані громадяни.

Серед найменш численних категорій загиблих вказуються найманці приватних військових компаній. Водночас серед кадрових військовослужбовців, які складають 17% від усіх ідентифікованих втрат, найбільших втрат зазнали мотострілецькі війська (5931 загиблий) та десантники (3223 загиблих).

📢 «Реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела. Опитані нами військові фахівці припускають, що наш аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реального числа загиблих…загальне число загиблих з боку проросійських сил може перебувати в діапазоні від 159 500 до 223 500 військових», – йдеться у публікації.

☝️ Варто нагадати, що лише за добу 23 січня війська рф втратили близько 1500 своїх загарбників убитими та пораненими. За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати російських окупантів перевищили 826 тисяч осіб.

👉 Також було повідомлено, що в російському Курську частина міста залишилася без тепла після атаки українських дронів. Зокрема, на незручності поскаржились у Сеймському окрузі, де мешкає понад 130 тисяч осіб. Внаслідок удару була пошкоджена тепломагістраль ТЕЦ-1.