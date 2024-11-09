По Куп’янську росіяни завдали чергового авіаудару, є жертви

Російські окупаційні війська завдали чергового авіаудару по Куп’янську на Харківщині в суботу, 9 листопада. Ворожий удар призвів до загибелі двох людей та поранення ще одного чоловіка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки російських загарбників зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та було зруйновано 15 гаражів. Серед постраждалих — 61-річний чоловік, який отримав поранення.

Трагічна ситуація сталася і з двома перехожими — чоловіком та жінкою, на яких обірвалися дроти електромережі. Виникла пожежа, і люди загинули на місці; їхні тіла зазнали сильних опіків, особи загиблих наразі встановлюються.

За попередніми даними, удар міг бути здійснений авіабомбою КАБ-1500. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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☝️ Нагадаємо, цієї ночі російські дрони атакували Одесу, внаслідок чого постраждали 13 людей, серед яких двоє дітей — хлопчики 4 та 16 років, а також загинула одна жінка.

📌 У Харкові внаслідок російського авіаудару керована бомба (КАБ) влучила в одну з найзавантаженіших міських трас, пошкодивши мережу вуличного освітлення, будівельний гіпермаркет та зруйнувавши автозаправну станцію, яка не працювала.