Пєсков заснув під путіна: момент потрапив на відео

Під час виступу російського диктатора володимира путіна на пленарному засіданні Євразійського економічного форуму, що проходив у столиці Білорусі, стався курйоз. У Мережі з’явилося відео, на якому чітко видно, як речник кремля пєсков заснув, сидячи поруч з іншими чиновниками.

☝️ Захід відбувався у Мінську, де кремль вкотре намагався підкреслити значущість ЄАЕС (Євразійського економічного союзу), до якого входять росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

📢 Виступаючи на форумі, путін заявив: «Обсяг товарообігу всередині ЄАЕС уже відповідає провідним світовим економічним країнам».

Крім того, господар кремля поскаржився на труднощі у взаємодії з міжнародними фінансовими структурами, зазначивши:

📢 «Діалог зі Світовим банком утруднений через ангажованість західних фінансових інститутів».

Однак замість уваги до виступу, глядачі звернули увагу на очевидне: пєсков куняв, а потім і зовсім задрімав, що зафіксували камери. Курйозний момент швидко набув вірусного поширення у соцмережах.

💬 У соцмережах користувачі іронізували: «Навіть пєскову важко витримати чергову промову Путіна про економічні «перемоги»”.

На тлі цього інциденту нагадаємо, що володимир путін не поїде на саміт БРІКС, який відбудеться у липні в Бразилії. Причина — чинний ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

☝️ Також раніше стало відомо, що Уряд Австралії 26 червня ухвалив рішення про чергове розширення санкцій проти росії, включивши до оновленого списку 37 фізичних осіб та 7 юридичних структур, що мають стратегічне чи економічне значення для російської економіки.