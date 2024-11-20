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Підтримано закон про звільнення зі служби тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні або зникли безвісти

Денис Молотов
Денис Молотов
Підтримано закон про звільнення зі служби тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні або зникли безвісти

20 листопада Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який надає право військовослужбовцям звільнятися зі служби у випадку загибелі чи зникнення безвісти їхніх неповнорідних родичів під час бойових дій. Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його заявою, документ отримав підтримку 308 парламентарів. Документом передбачено забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із військовозобов’язаними чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри. У тексті документа уточнюється, що неповнорідними братами та сестрами вважаються особи, які мають спільну матір або батька.

Окрім цього, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12104, що стосується уточнення підстав для надання відстрочки від мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.  Проте згодом цей пункт закону спростували.

Як повідомив голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля Ігор Котелянець, на офіційному сайті Ради з’явився некоректний текст документа законопроєкту.

📢 «Чекаємо на правильний текст. У картці закону №12104 не вказано пункту про відстрочку для цивільних, які пережили полон. Цей пункт було додано під час засідання комітету з нацбезпеки та оборони», — пояснив Котелянець у Facebook.

Депутат Олексій Гончаренко уточнив, що комітет своїм висновком таки включив відповідне положення: «Законопроєктом пропонується встановити, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою».

Однак повідомлення про те, що закон вже передбачає відстрочку для цивільних, які пережили російський полон, є недостовірним. Законопроєкт №12104 стосується виключно родичів загиблих або зниклих безвісти. Документ №12133, що стосується цивільних осіб, які пройшли незаконне ув’язнення, наразі ще не винесено на розгляд.

Підтримано закон про звільнення зі служби тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні або зникли безвісти

☝️ Також нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород за пропаганду чи популяризацію держави-агресора. Також покарання передбачається за вчинення інших протиправних дій проти України.

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