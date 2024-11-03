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Під російським обстрілом опинилась бригада «швидкої» на Херсонщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Під російським обстрілом опинилась бригада «швидкої» на Херсонщині

Близько 11 години ранку 3 листопада війська рф обстріляли селище Білозерка Херсонської області, внаслідок чого під атаку потрапив автомобіль та бригада екстреної медичної допомоги («швидкої»). Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, у результаті обстрілу є постраждалі.

За його інформацією, під час обстрілу на вулиці перебували водій та фельдшер бригади екстреної «швидкої» допомоги, які отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Фельдшер додатково зазнав уламкового поранення в ногу. Усіх поранених було оперативно госпіталізовано.

Обстріл також завдав значної шкоди автотранспорту екстреної «швидкої» допомоги.

👉 Раніше повідомлялося, що під ударом російських окупантів у Херсоні опинилась бригада швидкої, яка прямувала на виклик після попереднього обстрілу. Подібні інциденти траплялися і в Сумській області, де під час обстрілів були пошкоджені «швидка» та пожежна машина.

☝️ Нагадаємо, в суботу, 26 жовтня, російські окупанти також обстріляли Білозерку на Херсонщині, у результаті чого постраждала одна людина.

📢 «Близько другої години дня окупанти атакували Білозерку. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням живота. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу», – зазначено в повідомленні ОВА.

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