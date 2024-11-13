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СУСПІЛЬСТВО

Пакет зимової підтримки родин: нардеп Олена Шуляк розкрила деталі

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Олена Шуляк фото
Олена Шуляк

Напередодні зими держава розгортає масштабний комплексний пакет підтримки українських родин, заявляє голова партії “Слуга Народу” й нардеп Олена Шуляк.

“Перший етап підтримки – це ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Кожні українець та українка отримають від держави тисячу гривень на оплату, зокрема, житлово-комунальних послуг. Ще один з ключових елементів зимової програми підтримки – це субсидії та пільги, які зараз отримують 2,8 млн українських родин. Розмір субсидій на цей опалювальний сезон уже перерахований. Так само продовжує діяти спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону, а для військових держава спростила механізм призначення житлово-комунальних пільг”, – пояснює Олена Шуляк.

Вона додає, що в січні наступного року для переселенців запустять програму субсидій на орендоване житло. Нею зможуть скористуватися ті сім’ї, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Нардеп також зазначає, що цієї зими близько пів мільйона українських родин, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату – до 21 тис. грн. Кошти вже виплачуються в прифронтових областях.

Окрім того, Олена Шуляк переконує, що держава ретельно виконує й надалі буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій. Так, наприклад, в жовтні, зокрема пенсіонерам, виплачено 65 млрд грн.

“Повномасштабне російське вторгнення значно вдарило по гаманцю мільйонів українців. Хтось втратив житло, хтось роботу, але найгірше – багато хто втратив рідних і годувальників. Тому вкрай важливо для Президента Володимира Зеленського, Офісу Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, для партії “Слуга Народу” та загалом для всієї команди влади всіляко підтримати тих українців, хто цього потребує”, – говорить голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Вона резюмує, що держава також врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися під час цього опалювального сезону, щоб мати можливість у разі чого оперативно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації та щоб узимку в усі домівках були світло й тепло, а підприємства працювали безперебійно.

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