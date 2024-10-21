Олена Шуляк: Розробляємо нову житлову політику, яка має розв’язати хронічні проблеми, на які роками заплющувалися очі

Понад 81 тисяча українських родин змогла відбудувати чи купити нове житло замість того, яке зруйнував російський агресор від початку повномасштабного вторгнення. Загалом за пошкоджені та знищені домівки держава виплатила українцям 14,7 млрд грн у межах програми “єВідновлення”. Такі цифри в коментарі RegioNews озвучила народний депутат, голова партії “Слуга Народу” та одна з розробниць програми Олена Шуляк.

“У лютому 2022 року “руській мір” постукав у двері тисячам українців – російські ракети враз перекреслили людські долі й розділили життя на до та після. Коли навесні 2022-го Сили оборони відкинули окупанта з півночі країни, стали зрозумілі перші масштаби руйнувань, які по собі залишала російська навала. Тоді вся владна команда, зокрема й депутати партії “Слуга Народу” на всіх рівнях, визначили один із найголовніших пріоритетів роботи – дати українським родинам, що втратили житло, шанс на нове життя, на новий початок у новій оселі”, – зазначає Олена Шуляк і додає, що саме тоді Президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати простий, зрозумілий і прозорий спосіб грошової компенсації людям.

“Такий механізм ми разом напрацювали – профільний комітет Верховної Ради, який я очолюю, уряд і міжнародні партнери, а також долучені були депутати партії “Слуга Народу”. Так виникла одна з найбільших державних програм “єВідновлення”, яка не має аналогів у світі”, – говорить голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Вона зазначила, що найбільше від російського вторгнення постраждали дорожня та житлова інфраструктура. Щонайменше 23 тис. км доріг пошкоджені або знищені. Для розуміння, це кілометраж усіх автошляхів разом узятих у 3-4 областях. Як мінімум 55 млн метрів квадратних житла по всій Україні так само зруйновані або пошкоджені. “Фактично ворог за два роки війни знищив стільки житла, скільки Україна будувала п’ять років до цього”, – зазначає нардеп.

Олена Шуляк також наголошує, що зараз держава, зокрема й партія “Слуга Народу”, комплексно працюють над розробленням нової житлової політики, яка дасть змогу розв’язати не тільки житлові проблеми воєнного часу, а й низку хронічних проблем, на які закривалися очі протягом десятиліть.

Мова йде про застарілість фонду житла, скандальні недобудовані житлові комплекси по всій Україні, черги на житло як у Радянському Союзі. Нова житлова політика, резюмує Олена Шуляк, надасть варіанти розв’язання житлового питання для кожної конкретної родини, яка цього потребує.