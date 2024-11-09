Оформити відстрочку від мобілізацій тепер можна у «Резерв+»

У додатку «Резерв+» після оновлення з’явилася нова можливість — тепер можна оформити відстрочку від мобілізації в онлайн-форматі. Про це в суботу, 9 листопада, оголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Для подання заявки на відстрочку потрібно авторизуватися в додатку «Резерв+» та надіслати відповідний запит. Система автоматично перевірить, чи має користувач право на відстрочку. У разі підтвердження, статус відображатиметься в електронному військовому документі.

Скористатися онлайн-відстрочкою можуть люди з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студенти, аспіранти та докторанти, що послідовно здобувають освіту.

За словами Умєрова, у розробці цієї послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.

☝️ Нагадаємо, раніше в «Резерв+» розпочалося бета-тестування функції оформлення відстрочки онлайн. Ще раніше, 18 червня, додаток отримав можливість створювати електронний військово-обліковий документ із QR-кодом для перевірки даних.

📌 Також із 20 жовтня в застосунку «Дія» тимчасово призупинили можливість бронювання військовозобов’язаних, що пов’язано з аудитом попередньо заброньованих громадян.

📌 Раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський затвердив закони №12152 та №12151. За ними було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.