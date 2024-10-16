Одразу вісім міністрів закордонних справ прибули до Одеси

Вісім міністрів закордонних справ із Північної Європи та Балтійських країн прибули до Одеси з офіційним візитом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) у середу, 16 жовтня.

Як зазначив Сибіга, під час зустрічі з колегами обговорювалися питання щодо зміцнення обороноздатності України. Також підіймалось питання забезпечення енергетичної стійкості країни напередодні зимового періоду.

Крім того, він проінформував міністрів про основні положення Плану перемоги шостого президента України Володимира Зеленського, а також про Формулу миру.

Нагадаємо, раніше в середу Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді План перемоги, що включає п’ять ключових пунктів і три секретні додатки.

Кремль не забарився з відповіддю на цей план, поширюючи чергові пропагандистські заяви.