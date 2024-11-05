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Обстріл Запоріжжя: росіяни вбили шістьох людей, багато поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Запоріжжя: росіяни вбили шістьох людей, багато поранених

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинуло шість людей. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 листопада.

📢 «Шість людей загинуло та дев’ять поранених. На місці влучання сталася пожежа – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», – йдеться у повідомленні ОВА. Зазначається, що постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.

В ОВА надали нову інформацію, та повідомили, що кількість поранених вже зросла до 16 людей після ракетного обстрілу росіянами Запоріжжя.

Раніше цього ж дня стало відомо про обстріл об’єкта інфраструктури у Запоріжжі російськими загарбниками. Спочатку було повідомлено про двох поранених. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попередили жителів міста про ймовірну загрозу удару балістичними ракетами.

Обстріл Запоріжжя: росіяни вбили шістьох людей, багато поранених

☝️ Нагадаємо, що в ніч на 5 листопада силами ППО було збито дві російські керовані авіаракети типу Х-59/69 та 48 безпілотників у восьми областях України. Ще 30 дронів були втрачені з радарів, імовірно, через вплив засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

📌 Раніше повідомлялось, що Канада вже передала Україні першу із замовлених систем ППО NASAMS. Про це зазначив шостий президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, що відбулася в понеділок, 4 листопада. Під час розмови обговорювалися питання подальшої військової підтримки України, ситуація на фронті, а також участь Північної Кореї у війні проти України.

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