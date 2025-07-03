Четвер, 3 Липня, 2025
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Обстріл Одеси дронами: пошкоджено дев’ятиповерхівку

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Одеси дронами: пошкоджено дев’ятиповерхівку

У ніч із 2 на 3 липня російські війська здійснили масований обстріл Одеси дронами, внаслідок чого значних руйнувань зазнала багатоповерхівка. Удар зруйнував кілька поверхів житлового будинку, пошкодив десятки квартир і призвів до поранень шістьох людей, включно з двома дітьми.

За даними Національної поліції, атака почалася близько 3:00 ночі, коли ворожі безпілотники влучили в одну з дев’ятиповерхівок. Вибух спричинив масштабні пожежі на верхніх поверхах — вогонь охопив квартири сьомого, восьмого та дев’ятого поверхів.

📢 «Внаслідок удару повністю зруйновано шість квартир, ще 36 зазнали серйозних пошкоджень. Постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей», — повідомили в поліції.

Пожежу вдалося оперативно загасити, але пошкодження конструкцій були серйозними. Через небезпеку обвалу на місце прибули рятувальники, які за допомогою спецтехніки евакуювали 50 мешканців, зокрема дітей. З верхніх поверхів було врятовано 11 людей, серед яких дві дитини, які не могли самостійно залишити оселі.

🧑‍🚒 У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що на місці ворожого удару працювали не лише пожежники, а й спеціалісти з психологічної підтримки. Було розгорнуто Пункт Незламності, де постраждалі могли отримати базову допомогу, гарячу їжу, емоційну підтримку та тимчасовий притулок.

📢 Згодом рятувальники повідомили: «Роботи з ліквідації наслідків атаки завершено. Загиблих немає. Усього постраждало шестеро людей, а врятовано — одинадцять», — прокоментували в ДСНС.

☝️ Для моніторингу можливого руйнування решти конструкцій було встановлено сейсмографічні прилади, аби гарантувати безпеку особового складу під час розбору завалів.

🔻 Нагадаємо, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі росіяни атакували Україну 52 дронами. 40 з них були знешкоджені силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби. Один з ударів припав саме на Одесу, де постраждала цивільна інфраструктура.

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