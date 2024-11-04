Німецька прокуратура закрила справу щодо російського олігарха, друга путіна

Німецька прокуратура у Франкфурті-на-Майні вирішила закрити справу щодо підозр російського олігарха у відмиванні грошей цим скандальним бізнесменом та одним з найзаможніших олігархів путіна, Алішером Усмановим. Про це в понеділок, 4 листопада, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Слідство припинилося 11 жовтня після домовленості, згідно з якою Усманов сплатив фінансовий внесок. Він зобов’язався переказати 1,5 мільйона євро на підтримку некомерційних організацій, а також сплатити 2,5 мільйона євро до бюджету Німеччини.

Рішення ухвалювалось прокуратурою, враховуючи, що дії, у яких звинувачували олігарха Усманова, відбулися давно та не завдали фінансових збитків самій Німеччині, федеральній землі Гессен чи будь-яким фізичним, чи юридичним особам у Німеччині.

При цьому, сплата коштів не є визнанням вини Усманова і не тягне за собою вироку або засудження.

Адвокати російського олігарха зазначають, що за понад два з половиною роки слідства не вдалося довести жодних ключових звинувачень. Зокрема не доведено звинувачення у відмиванні грошей.

Алішер Усманов, статки якого оцінюються у 14 мільярдів доларів, є власником численних компаній у різних сферах – від металургії до медіа та технологій. Його вважають одним із найбагатших росіян і близьким до російського диктатора володимира путіна.

☝️ Нагадаємо, що розслідування щодо Усманова було розпочате в Німеччині восени 2022 року. Тоді під час обшуків у його віллі на озері Тегернзее правоохоронці шукали докази ухилення від податків та відмивання грошей. Однак пізніше суд у Франкфурті визнав ці обшуки незаконними.

Також були обшуки в офісах найбільшого банку Швейцарії UBS, пов’язані зі справою Усманова.

📌 Варто зазначити, що це не єдине провадження проти російського олігарха Усманова. У 2022 році ЄС включив Усманова до санкційного списку та конфіскував частину його активів, головним чином через підтримку російської влади в контексті війни в Україні.