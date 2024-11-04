Понеділок, 4 Листопада, 2024
4.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОНімецька прокуратура закрила справу щодо російського олігарха, друга путіна
СУСПІЛЬСТВО

Німецька прокуратура закрила справу щодо російського олігарха, друга путіна

Денис Молотов
Денис Молотов
Німецька прокуратура закрила справу щодо російського олігарха, друга путіна

Німецька прокуратура у Франкфурті-на-Майні вирішила закрити справу щодо підозр російського олігарха у відмиванні грошей цим скандальним бізнесменом та одним з найзаможніших олігархів путіна, Алішером Усмановим. Про це в понеділок, 4 листопада, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Слідство припинилося 11 жовтня після домовленості, згідно з якою Усманов сплатив фінансовий внесок. Він зобов’язався переказати 1,5 мільйона євро на підтримку некомерційних організацій, а також сплатити 2,5 мільйона євро до бюджету Німеччини.

Рішення ухвалювалось прокуратурою, враховуючи, що дії, у яких звинувачували олігарха Усманова, відбулися давно та не завдали фінансових збитків самій Німеччині, федеральній землі Гессен чи будь-яким фізичним, чи юридичним особам у Німеччині.

При цьому, сплата коштів не є визнанням вини Усманова і не тягне за собою вироку або засудження.

Адвокати російського олігарха зазначають, що за понад два з половиною роки слідства не вдалося довести жодних ключових звинувачень. Зокрема не доведено звинувачення у відмиванні грошей.

Алішер Усманов, статки якого оцінюються у 14 мільярдів доларів, є власником численних компаній у різних сферах – від металургії до медіа та технологій. Його вважають одним із найбагатших росіян і близьким до російського диктатора володимира путіна.

☝️ Нагадаємо, що розслідування щодо Усманова було розпочате в Німеччині восени 2022 року. Тоді під час обшуків у його віллі на озері Тегернзее правоохоронці шукали докази ухилення від податків та відмивання грошей. Однак пізніше суд у Франкфурті визнав ці обшуки незаконними.

Також були обшуки в офісах найбільшого банку Швейцарії UBS, пов’язані зі справою Усманова.

📌 Варто зазначити, що це не єдине провадження проти російського олігарха Усманова. У 2022 році ЄС включив Усманова до санкційного списку та конфіскував частину його активів, головним чином через підтримку російської влади в контексті війни в Україні.

Попередня стаття
В горах затримано чоловіків, які намагались втекти з України
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Канада вже передала Україні систему ППО NASAMS

ВАЖЛИВО

У МЗС пояснили, яких рішень від партнерів очікує Україна на тлі участі військових КНДР у війні

ПОДІЇ

На Харківщині не можуть дістати тіла трьох загиблих через постійні обстріли

ВІЙНА

Фейк: Друк гривні переносять у Польшу – в зв’язку з браком матеріалів та електроенергії

СТОПФЕЙК

Пораховано 100% протоколів у Молдові: Санду отримала перемогу

ВАЖЛИВО

роcіянку, яка перебуває під санкціями, призначили директором у МВФ

ЕКОНОМІКА

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 132: де найгарячіше та що відбувається

ПОДІЇ

На Харківщині росіяни вбили трьох людей під час чергової атаки

ВІЙНА

В горах затримано чоловіків, які намагались втекти з України

СУСПІЛЬСТВО

На фронті за добу 169 боїв: найгарячіше на Покровському та Курахівському

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ