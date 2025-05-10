Німеччина засекретила постачання зброї Україні – ЗМІ

Новий федеральний уряд Німеччини вирішив більше не розголошувати подробиці щодо обсягів і типів зброї, яку країна передає Україні. Про це повідомило видання Spiegel, зазначивши, що Берлін кардинально змінює політику відкритості, яку дотримувався впродовж останніх трьох років.

📢 «У майбутньому уряд Німеччини значно скоротить обсяги повідомлень про постачання систем озброєння», – йдеться у публікації.

З червня 2022 року, під впливом суспільного тиску, німецький уряд почав публікувати детальні списки поставок військової допомоги Україні. Списки, включно з конкретними моделями зброї та їхньою кількістю. Цей перелік оновлювався на офіційному сайті Бундесверу.

Останні списки містять інформацію про 25 самохідних артилерійських установок, 121 танк Leopard, понад 1000 ударних безпілотників і близько пів мільйона артилерійських снарядів.

☝️ Востаннє дані було оновлено 6 травня – в день, коли було сформовано новий склад федерального уряду. Видання зазначає, що уряд Олафа Шольца прагнув довести лідерство Німеччини серед європейських постачальників зброї Україні, поступаючись лише США.

📢 «Уряд Шольца хотів довести, що Німеччина є найбільшим постачальником зброї на Україну після США. Востаннє список оновлювався 6 травня, у день призначення нового федерального уряду», – йдеться в повідомленні ЗМІ.

Тепер же Берлін вирішив відмовитись від такої практики. Як відбуватиметься інформування Бундестагу про обсяги та зміст постачань – поки що не відомо. Утім, оскільки для постачання зброї, на відміну від розгортання військ, не потрібно парламентського схвалення, ці дані, ймовірно, повідомлятимуть лише на закритих засіданнях оборонного комітету.

📢 «Однак парламент, імовірно, буде проінформований про постачання зброї на секретному засіданні Комітету з оборони», – зазначає Spiegel.

У публікації також наголошується, що така зміна курсу може мати наслідки для позиції голови ХДС Фрідріха Мерца. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв підтримувати військову допомогу Україні. Зокрема й передачу крилатих ракет Taurus. Але лише в координації з партнерами – Францією та Великою Британією, які вже мають відповідне озброєння.

☝️ Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон також заявляв про важливість збереження конфіденційності при передачі зброї Україні, підкреслюючи, що публічне розголошення може поставити під загрозу безпеку.

👉 Також стало відомо, що ЄС виділив один мільярд євро з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, для зміцнення оборонної промисловості України.