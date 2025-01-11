Німеччина створює дивізію територіальної оборони – ЗМІ

У Німеччині вирішили створити новий великий підрозділ у складі Бундесверу — дивізію територіальної оборони (Heimatschutzdivision). Про це у суботу, 11 січня, повідомило видання Bild із посиланням на армію ФРН.

За наявною інформацією, нова дивізія «складатиметься з резервістів і чинних військовослужбовців та діятиме під єдиним командуванням».

Це рішення ухвалено в контексті закликів міністра оборони Бориса Пісторіуса. Він наголошував на необхідності зміцнити обороноздатність країни у зв’язку з актуальними новими загрозами.

Головним завданням новоствореної структури стане захист важливих об’єктів інфраструктури та військових вузлів на території Німеччини в умовах кризи або збройного конфлікту.

📢 «Сили територіальної оборони призначені для використання в рамках захисних та охоронних заходів. Також для охорони об’єктів – тобто на випадок сценаріїв оборони країни», — пояснили у Бундесвері.

До складу дивізії планують інтегрувати існуючі підрозділи резервістів та декілька полків. За планами, до літа 2025 року чисельність нової структури має досягти близько 6 тисяч осіб.

Втім, експерти вважають, що цієї кількості недостатньо для забезпечення повного захисту ключових об’єктів країни. У зв’язку з цим передбачається поступове розширення дивізії, а також удосконалення концепції територіальної оборони.

Як повідомляє DW, з 1 квітня сили територіальної оборони будуть підпорядковуватись безпосередньо Сухопутним військам Німеччини. Наразі у складі Бундесверу діють три дивізії: дві танкові (1-ша та 10-та) і дивізія сил швидкого реагування, кожна з яких налічує близько 20 тисяч військовослужбовців. Дивізія територіальної оборони стане четвертим таким підрозділом.

☝️ Раніше повідомлялось, що для відповідності новим стандартам НАТО Бундесверу може знадобитися до 35 тисяч додаткових солдатів, що відповідає створенню п’яти-шести нових бригад.

👉 Нагадаємо, що несправний російський нафтовий танкер Eventin, який сів на мілину поблизу острова Рюген у Німеччині, зараз буксирують якомога далі у східному напрямку з міркувань безпеки.