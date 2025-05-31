Німеччина хоче забрати своє золото з США через політку Трампа

Ініційована Дональдом Трампом торговельна війна та його посилений тиск на Федеральну резервну систему США знову змусили Німеччину переглянути питання про місце зберігання її золотих резервів. Про це 30 травня повідомило інформаційне агентство Reuters.

Як зазначає видання, Німеччина має другий за розміром золотий запас у світі після США — 3375 тонн. З них понад 1250 тонн (37%) розміщені у сховищах Федерального резервного банку Нью-Йорка. А ще 13% — у Банку Англії в Лондоні.

📢 «Трамп хоче контролювати ФРС, що також означатиме контроль над німецькими золотими резервами у США. Це наші гроші, їх треба повернути», — заявив агентству голова Європейської асоціації платників податків, коментуючи ризики, пов’язані з американською політикою.

Дискусії навколо безпеки німецького золота за кордоном точилися й раніше, але після повернення Трампа до Білого дому вони значно посилилися. Особливо на тлі його прагнення посилити вплив на фінансову систему США.

📢 «США більше не є тим надійним партнером, яким були раніше», — наголосив депутат Європарламенту Маркус Фербер (ХДС), додавши, що «Трамп непередбачуваний» і може змінити підхід до зберігання іноземних золотих резервів.

У відповідь на запит Reuters, у Бундесбанку заявили, що не мають сумнівів щодо безпеки своїх активів, підкресливши:

📢 «В особі Федерального резервного банку Нью-Йорка у нас є надійний партнер, що заслуговує на довіру, для зберігання наших запасів».

📰 Видання Bild ще у березні писало, що в урядових колах Німеччини обговорюють можливість репатріації золота зі США.

Цього тижня голова Європейської асоціації платників податків звернувся з відкритими листами до Бундесбанку та Міністерства фінансів. В ньому він закликав повернути золото з Америки.

❓При цьому офіційного пояснення, чому значна частина німецького золота продовжує зберігатися за межами країни, досі немає.

Раніше Фрідріх Мерц також закликав до оперативних заходів задля збереження конкурентоспроможності Німеччини після запровадження нових мит США, що обвалили фондові ринки.

☝️ Також нагадаємо, що Фонд нацдобробуту росії продовжує зменшуватись — із початкових 150 мільярдів доларів, які були накопичені до початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, залишилось лише 38 мільярдів.