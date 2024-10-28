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СУСПІЛЬСТВО

Не всі українці зможуть отримати «тисячу Зеленського» – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Не всі українці зможуть отримати «тисячу Зеленського» - ЗМІ

Українці, які проживають за межами країни, не зможуть скористатися програмою виплат у розмірі 1000 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна в понеділок, 28 жовтня.

📢 «Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента», — уточнюється в повідомленні.

За прогнозами Уряду очікується, що до нової програми «підтримки» долучаться близько 15 мільйонів осіб, що базується на досвіді попередніх програм соціальної підтримки під час пандемії COVID-19. Тоді допомога видавалась лише вакцинованим громадянам на віртуальну картку державного банку, яка мала назву “єПідтримка”. Кошти також можна було використовувати на обмежену групу послуг та товарів.

Оформлення необхідних документів та ухвалення відповідного рішення щодо виділення 1000 гривень Кабміном заплановано до середини листопада. Це дозволить громадянам вчасно підготуватися та оформити картки «Національного кешбеку» до початку програми, орієнтовно з 1 грудня.

☝️ Нагадаємо, 25 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що з 1 грудня українці зможуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень, яку можна буде витратити на українські товари, оплату комунальних послуг або зробити внесок на потреби Збройних сил України.

📌 26 жовтня заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснив, що виплати здійснюватимуться на віртуальну карту «Національного кешбеку», яку можна оформити через “Дію”. Ця ініціатива, за словами представника Кабміну, має на меті підтримку малого та середнього бізнесу в Україні.

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