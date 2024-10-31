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ЕКОНОМІКА

НБУ проведе заміну банкнот 50 та 200 гривень старого зразка

Денис Молотов
Денис Молотов
НБУ проведе заміну банкнот 50 та 200 гривень старого зразка

З 1 листопада Національний банк України розпочинає поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка, випущених у період 2003 – 2007 років, на банкноти аналогічних номіналів нового зразка (2014 року та наступних років). У пресслужбі НБУ наголосили, що спеціально обмінювати такі банкноти громадянам не потрібно.

📢 «(Громадяни України. – Ред.) можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка. Вони залишатимуться дійсними платіжними засобами», – запевнили в Нацбанку.

Заміна буде поступово відбуватися шляхом обмеження видачі таких банкнот із кас банків під час готівкових операцій. Також НБУ припинить видавати банкноти старого зразка банківським установам, інкасаторським та готівково-обробним компаніям.

Коли банкноти номіналами 50 та 200 гривень зразка 2003 – 2007 років потраплятимуть до банків, вони більше не повертатимуться в обіг. Фінустанова вилучатиме їх та передаватиме до НБУ для подальшого обліку та утилізації.

📢 «Заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян. Їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну», – додали в НБУ.

НБУ проведе заміну банкнот 50 та 200 гривень старого зразка

У Нацбанку також пояснили, що ця заміна покликана «підвищити якість готівкових коштів в обігу». Таким чином, завершення заміни банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка дозволить, аби в обігу залишився банкнотно-монетний ряд гривні, що «міститиме лише грошові знаки сучасного покоління».

З 1 серпня НБУ почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразка 2003 – 2007 років. Також 4 липня у Нацбанку було оголошено про обмеження на перекази коштів з картки на картку.

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