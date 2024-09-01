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ПОЛІТИКА

Названа остаточна версія причини катастрофи вертольота президента Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
Названа остаточна версія причін катастрофи вертольота президента Ірану

Причиною катастрофи вертольота з президентом Ірану, Ібрагімом Раїсі, стали складні погодні умови. Про це повідомили 1 вересня агенція Reuters та IRNA, посилаючись на остаточний звіт розслідування. Цей звіт було озвучено в ефірі державного телебачення Ірану.

Як зазначено у звіті Генерального штабу Збройних сил Ірану, раптовий густий туман та зіткнення з горою стали основними причинами падіння вертольота. Військові повністю виключили версії щодо можливого ураження вертольота снарядом, використання радіоелектронної боротьби (РЕБ) або застосування електромагнітної чи лазерної зброї.

👉 Нагадаємо, 19 травня вертоліт Bell 212, на борту якого перебував президент Ірану, зазнав аварії під час повернення Раїсі з Азербайджану. Падіння вертольота сталося на гірському схилі в умовах густого туману на півночі Ірану. Президент повертався з церемонії відкриття будівництва греблі на кордоні з Азербайджаном.

📌 20 травня іранські ЗМІ повідомили про загибель Ібрагіма Раїсі разом із главою МЗС Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном.

📌 Також раніше було повідомлено, що в іранському місті Кум на куполі мечеті Джамкаран підняли так званий «червоний прапор помсти». У шиїтській традиції червоний прапор є символом несправедливо пролитої крові та закликом до помсти за вбиту людину.

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