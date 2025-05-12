NASA інвестує у місії на Місяць і Марс на тлі конкуренції з Китаєм

Новопризначений директор NASA Джаред Айзекман оголосив про плани космічного агентства реалізувати амбітні місії як на Місяць, так і на Марс. Відповідну заяву він зробив під час слухань у Сенаті, повідомляє The Hill у неділю, 11 травня.

📢 «Місяць залишиться важливою ланкою, як з наукової, так і з економічної та безпекової точки зору. У найближчих планах – місії Artemis II (обліт Місяця) та Artemis III (висадка). Для цього буде використовуватися капсула Orion, ракета SLS і модифікований Starship від SpaceX. Після цього NASA перейде на вигідніші комерційні технології», – пояснив Айзекман.

За інформацією видання, інтерес науковців до Місяця пояснюється унікальною природою його поверхні, яка зберігає «архів історії» Сонячної системи. Крім того, зворотний бік природного супутника Землі розглядають як потенційно ідеальне місце для розміщення радіотелескопів – адже він захищений від перешкод, спричинених сигналами із Землі.

Місяць привертає увагу також як перспективне джерело корисних ресурсів, серед яких – вода, гелій-3, рідкоземельні та інші промислові елементи.

📢 «Їх видобуток на Місці міг би забезпечити потреби орбітальної інфраструктури», – наголошують фахівці.

Водночас окрім наукових і технологічних причин, на порядку денному й геополітична мотивація – конкуренція з КНР, яка планує побудувати місячну базу на південному полюсі вже до 2035 року.

📢 «США прагнуть не допустити китайської монополії, об’єднавши зусилля з партнерами: Японією, Канадою, ЄС та Індією», – зазначається у повідомленні.

☝️ Нагадаємо, що 2 березня місячний апарат Blue Ghost, розроблений американською компанією Firefly Aerospace, успішно здійснив посадку на поверхню супутника. Ця місія надала NASA унікальні відомості щодо теплового потоку з глибин Місяця.

📌 Також раніше стало відомо, що будівництво гідроелектростанції «Три ущелини» у Китаї вплинуло на динаміку обертання нашої планети. За даними NASA, масове накопичення води біля греблі змінило розподіл маси Землі, внаслідок чого тривалість дня фактично збільшилася на 0,06 мікросекунди.