П’ятниця, 2 Травня, 2025
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Китайська ГЕС «Три ущелини» уповільнила обертання Землі — NASA

Денис Молотов
Денис Молотов
Китайська ГЕС «Три ущелини» уповільнила обертання Землі — NASA

Будівництво гідроелектростанції «Три ущелини» у Китаї вплинуло на динаміку обертання нашої планети. За даними NASA, масове накопичення води біля греблі змінило розподіл маси Землі, внаслідок чого тривалість дня фактично збільшилася на 0,06 мікросекунди.

Про це заявив доктор Бенджамін Фонг Чао, геофізик із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA. Як повідомляє Yahoo News, учені також зафіксували зсув осі планети приблизно на 2 см.

📢 «Для довідки, це становить трохи більше трьох днів за весь період існування Всесвіту», — пояснив доктор Чао.

ГЕС «Три ущелини» збудована у 2012 році в китайській провінції Хубей. Довжина греблі — 2 335 метрів, висота — 185 метрів. Вона утримує майже 40 кубічних кілометрів води на висоті 175 метрів над рівнем моря. Це надає їй значної ваги і потенційної енергії.

⚡️ Потужність китайської гідроелектростанції «Три ущелини» складає 22 500 мегаватів. Це еквівалент виробітку енергії 15 ядерних реакторів. Вона стала практично ключовим компонентом енергетичної системи Китаю.

За словами американських вчених, накопичення води поблизу греблі збільшило момент інерції планети — це явище подібне до сповільнення обертання фігуриста, який розводить руки.

Так вчені NASA змогли підтвердити те, що китайська ГЕС стала причиною незначної, але відчутної зміни інтенсивності обертання Землі. Внаслідок якої, тривалість днів зросла на 0,06 мікросекунди, а вісь планети зрушила приблизно на 2 сантиметри.

Раніше повідомлялося, що Китай зведе ще більшу гідроелектростанцію на півдні Тибету — її вартість складе $140 млрд, і вона перевершить «Три ущелини» утричі.

🔋 Також нещодавно КНР запустила найбільшу у світі гідроакумулювальну електростанцію Феннін, яка забезпечуватиме 6,61 млрд кВт-год електроенергії на рік.

☝️ Нагадаємо, що дослідження американських чиновників війни в Україні, виявили “тривожний зв’язок” росії із Китаєм. З’ясувалося, що китайська компанія Chang Guang, яку фінансує уряд, надавала росії розвіддані. Пізніше Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) звинуватив китайську компанію у допомозі хуситам, які атакували американські військові кораблі в Червоному морі.

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