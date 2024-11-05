Народний депутат Куницький не повернувся до України – ЗМІ

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Куницький, як повідомляє Bihus.Info, вирушив у відрядження за кордон та не повернувся до України. Інформація повідомляється з посиланням на власні джерела видання, про що стало відомо у вівторок, 5 листопада.

📢 «Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно – не безпідставні. Слуга народу і скандальний блогер Куницький не в Україні, – повідомляють наші джерела», – йдеться у повідомленні.

На цей час невідомо, як довго Куницький перебуває за межами країни.

📢 «Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі “Голосування депутата”, він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць?», – риторично запитують журналісти видання.

Видання також нагадує про скандальну історію Куницького, який став відомим через відеозапис інциденту з побиттям чоловіка в центрі Києва, де він був зафіксований разом з Артемом Дмитруком, який пізніше втік з країни.

📌 Раніше медіа повідомляли, що Куницький вирушив у “5-денне відрядження”, проте затримався за кордоном на три тижні. Політик тоді заявив, що метою його поїздки було “зміцнення відносин” з Ізраїлем, хоча його помітили у Флориді, США.

☝️ Нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про угоду зі слідством у справах корупції. Зазначається, що це є однією з умов для отримання нового траншу від Євросоюзу.