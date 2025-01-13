«Воєнком лнр» проводив насильницьку «мобілізацію» мешканців Луганщини

Служба безпеки України оголосила підозру у скоєнні воєнного злочину так званому керівнику «військового комісаріату лнр по м. Ровеньки», який протягом восьми років займався комплектуванням незаконних збройних формувань «лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Встановлено, що до 2014 року ця особа служила у Збройних силах росії, а згодом працювала на керівній посаді на вугледобувному підприємстві. З початком російської агресії фігурант приєднався до бойовиків та отримав призначення на посаду «військового комісара» в окупованому місті Ровеньки.

За даними слідства, з листопада 2014 року до вересня 2022-го, використовуючи свої повноваження, він організовував «призов» місцевих мешканців до так званої «народної міліції лнр».

У лютому 2022 року «мобілізація» перетворилася на насильницьку. Під його керівництвом чоловіків віком від 18 до 55 років у Ровеньках та навколишніх населених пунктах примусово відправляли на фронт без будь-якої підготовки. Їх залучали до бойових дій проти Сил оборони України у складі регулярних військ рф.

Осіб, які намагалися уникнути служби в лавах агресора, переслідували за кримінальними статтями, що висувалися «силовими структурами лнр».

СБУ отримала свідчення від жителів окупованих районів Луганщини, яких примусово мобілізували через зазначений «військкомат» і відправили на так звані «м’ясні штурми» проти українських військових. Частина з них залишилася живою лише завдяки тому, що потрапила в полон.

Фігуранта справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, скоєне групою осіб за попередньою змовою).

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Його здійснюють слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо п’ятьох колаборантів, які займають керівні посади в незаконних «муніципальних утвореннях» на тимчасово окупованій Луганщині.