На Сумщині зростає кількість «сірих зон» через дії військ рф

Окупаційні російські війська планують сформувати 20-кілометрову «буферну зону» уздовж українського кордону на території Сумської та Харківської областей. Саме з цією метою окупанти поступово захоплюють прикордонні населені пункти.

Про це 10 березня повідомив командувач Угруповання об’єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий у коментарі «Українській правді».

За словами військового, російські підрозділи поступово просуваються в прикордонних районах Сумщини, захоплюючи нові населені пункти навіть у тих місцях, де безпосередньо лінія фронту не проходить.

У військовій термінології подібні дії називають тактичними відволікаючими операціями або тактикою «тисячі порізів».

☝️ Після таких дій противника, як правило, не відбувається негайного введення важкої техніки чи масштабних штурмових операцій.

📢 «Не можна сказати, що це “другорядний фронт” або “фронт для відтягування наших сил”, ні, просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання Сєвєр, яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, “зона впливу”», – заявив Драпатий.

Генерал-майор уточнив, що українська сторона ідентифікувала 12 ділянок, на яких російські війська можуть намагатися розширити свою зону контролю.

📢 «Усього в нас є 12 ідентифікованих ділянок, на яких противник – силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю».

За його словами, серед напрямків, де росіяни можуть активізуватися, зокрема:

Краснопільський напрямок;

Великописарівський напрямок;

Золочівський напрямок.

Журналісти зазначають, що для недопущення формування «буферної зони» рф уздовж кордону українським Силам оборони необхідно посилити або частково замінити підрозділи, які наразі утримують оборону на цих ділянках.

Тим часом OSINT-проєкт DeepState повідомив про складну ситуацію у прикордонних районах Сумської області. Там з’явилася значна кількість «сірих зон», у яких фіксується присутність російських військ. Наразі оборону на цій ділянці тримають підрозділи Територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше російські військові вивезли до Брянської області рф близько 19 мешканців прикордонного села Сопич на Сумщині, які раніше відмовилися евакуюватися.

👉 Також повідомлялось, що за минулу добу на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу.