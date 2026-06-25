Зеленський заявив про підготовку Білорусі до розширення агресії проти України

Шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що, за відомостями української розвідки, Білорусь готується до можливого розширення агресії проти України. Про це глава держави поінформував у своїх офіційних соцмережах за підсумками оперативної наради з виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олегом Луговським, яка відбулася у четвер, 25 червня.

📢 «Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів щодо підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону в Білорусі завершується будівництво дорожньої інфраструктури та баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу окрім військового», — зазначив президент.

Прикордонні напрямки та підготовка ворога

Зеленський деталізував, що активні інженерні роботи фіксуються на критично важливих прикордонних напрямках. До них належать маршрути Кобрин – Ковель, Іваново – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. За словами глави держави, українська сторона має підтвердження, що в російських документах цей розвиток інфраструктури описується саме у контексті завдань так званої «сво» — війни, яку веде росія проти України.

Президент також оприлюднив частину карт та внутрішніх документів, отриманих від розвідки, як доказ ведення підготовчих робіт. Він наголосив, що Білорусь вже отримала від України чіткі сигнали щодо оцінки такої діяльності, а також щодо всіх інших форматів співпраці Мінська з москвою на користь затягування та розширення масштабів війни.

📢 «Білорусь знає, які кроки необхідно зробити з її боку для досягнення миру», — підкреслив президент.

1 з 3

Контекст двосторонніх відносин

Варто зазначити, що ситуація навколо північного кордону залишається складною. Зокрема, 25 червня глава Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву, нібито він зустрічався у Мінську з представниками шостого президента України В.О. Зеленського.

Нагадаємо, що лише напередодні, 24 червня, Володимир Зеленський повідомив про позитивний результат дипломатичного тиску: з початку поточного тижня на території Білорусі припинили роботу чотири ретранслятори. Це обладнання раніше використовувалося росією для коригування ударів безпілотників типу «шахед» по мирних містах України.