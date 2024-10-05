На росії знову руйнування дамби, знищено дорогу

У Алтайському краї на росії сталося руйнування чергової дамби, що призвело до знищення дороги, яка з’єднувала дві частини одного села. Цю інформацію підтвердив Олександр Шушунов, голова адміністрації Шелаболихінського району, а також ряд ЗМІ та Телеграм-каналів.

За словами чиновника, дамба не витримала величезної кількості води, яка накопичилася через тривалі дощі цього літа. Уся вода вийшла в русло річки, що розділяє село Шелаболиха, і зруйнувала дорогу, яка сполучала різні частини населеного пункту.

ЗМІ повідомляють, що в селі проживає понад три тисячі людей, і нині ситуація залишається напруженою.

👉 Нагадаємо, раніше влітку в Челябінській області також прорвало дамбу на Кіалімському водосховищі, що призвело до масштабного затоплення будинків.

📌 А у квітні руйнування дамби сталося в Орську Оренбурзької області, де місцева влада була змушена оголосити режим надзвичайного стану через масштабні затоплення.

📌 Також повідомлялось, що у Карелії зруйновано греблю на Біломорсько-Балтійському каналі. Підтопило декілька населених пунктів.