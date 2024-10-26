На росії в Липецьку в’язні здійснили втечу з колонії

На росії шестеро ув’язнених здійснили втечу з виправної колонії №2 у місті Липецьк. Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов у суботу, 26 жовтня.

📢 «Шестеро ув’язнених втекли з виправної колонії №2. Наразі всі оперативні служби зосереджені на їх пошуку, працює міжвідомча група. Управлінням ФСВП по Липецькій області у взаємодії з мвс, росгвардією та фсб організовано необхідні заходи щодо розшуку та затримання», — зазначив Артамонов.

Він також попередив про можливу дезінформацію, яка може з’явитися на цю тему, підкресливши, що «ЗСУ не пропустять можливості скористатися цією ситуацією».

За даними місцевих медіа, в’язні, імовірно громадяни Узбекистану, втекли, проривши підкоп. У колонії через цей інцидент призначено службову перевірку.

📌 Раніше стало відомо, що російська влада планує залучити до війни близько 40% підсудних, що становить приблизно 20-24 тисячі осіб. Раніше до фронту вербували переважно підслідних та вже засуджених.

☝️ Також було повідомлено, що росія вже у відкриту розпочала інтенсивну підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на території України. Солдати з КНДР отримали спорядження, ідентичне тому, що носять російські війська.