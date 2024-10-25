На росії центральний банк рекордно підняв ключову ставку

Центральний банк на росії підвищив ключову процентну ставку на 200 базисних пунктів (б.п.), встановивши її на рівні 21% річних — найвищий показник із лютого 2003 року. Про рішення регулятора стало відомо у п’ятницю, 25 жовтня.

Підняття ставки пояснюють високими темпами інфляції, які перевершують попередні прогнози та очікування. У вересні інфляція з урахуванням сезонних коливань зросла до 9,8% у річному вимірі порівняно з 7,5% у серпні.

📢 «Продовжують збільшуватися інфляційні очікування. Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Додаткові бюджетні витрати і пов’язане з цим розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти», — зазначається у заяві цб рф.

Російський регулятор вважає необхідним подальше посилення монетарної кредитної політики, щоб повернути інфляцію до цільових показників і знизити очікування щодо її зростання. У повідомленні також допускається можливість підвищити ключову ставку на найближчому засіданні.

Водночас у цб рф сподіваються, що у 2025 році інфляція знизиться до 4,5-5,0%, а у 2026 році — до 4,0%.

На тлі цих новин російський фондовий ринок відреагував падінням. Індекс мосбіржі знизився до 2666 пунктів (-1,91%) після ранкового підйому вище 2730 пунктів, а індекс РТС склав 869 пунктів (-1,83%). Ціни більшості «блакитних фішок» на мосбіржі опустилися на 2,9%.

Раніше із ЗМІ стало відомо, що російська влада готується до можливого падіння курсу рубля нижче психологічної позначки у 100 рублів за 1 долар. На росії повідомляють, що це може позитивно вплинути на бюджет на тлі зростання запланованих видатків наступного року.

Крім того, стало відомо, що цього тижня держдума рф терміново виділила додаткові 1,5 трлн рублів для фінансування війни з Україною.